19 октября, 13:34,
обновлено 19 октября, 13:41
Палестино-израильский конфликт

Армия Израиля зафиксировала запуск шести снарядов с территории Ливана

Военные открыли ответный огонь, сообщила армейская пресс-служба

ТЕЛЬ-АВИВ, 19 октября. /ТАСС/. Израильские военные зафиксировали запуск шести снарядов со стороны Ливана и ведут ответный огонь. Об этом проинформировала армейская пресс-служба.

"После первоначального сообщения о сигналах тревоги в Западной Галилее было зафиксировано шесть запусков с ливанской территории в сторону израильской территории. Пять [ракет] упали в открытой местности, одна была успешно перехвачена силами противовоздушной обороны", - говорится в заявлении.

"Силы Армии обороны Израиля сейчас атакуют источники стрельбы", - добавили военные. 

Теги:
ЛиванПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
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