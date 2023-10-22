22 октября, 04:43

Еще в одном районе Красноярска заметили медведя

Животное увидели местные жители во дворе дома на улице Копылова

КРАСНОЯРСК, 22 октября. /ТАСС/. Медведя заметили во дворе одного из жилых домов на улице Копылова недалеко от центра Красноярска. Об этом сообщили журналистам в региональном главке МВД России.

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"Сегодня ночью в дежурную часть полиции поступило сообщение от жителей Железнодорожного района краевого центра о том, что во дворе жилого дома на улице Копылова ходит медведь. На место незамедлительно был направлен наряд патрульно-постовой службы. Сотрудники полиции обследовали прилегающую территорию, однако хищник обнаружен не был", - сообщили в ведомстве, добавив, что животное увидели на видеозаписях с камер системы "Безопасный город" и установили, что животное движется в сторону парка "Гремячая грива".

Информация о животном доведена до всех автопатрулей. Поиск зверя продолжается. Жителей города просят быть бдительными.

Ранее сообщалось, что медведя заметили на центральной аллее Славы Бадалыкского кладбища, расположенного в более чем 15 км от улицы Копылова.​​​​ 

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