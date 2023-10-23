Корабль Филиппин получил повреждения после столкновения с китайским в Южно-Китайском море

Президент Филиппин Фердинанд Маркос-младший поручил провести расследование произошедшего

БАНГКОК, 23 октября. /ТАСС/. Корабль береговой охраны Филиппин получил повреждения в результате столкновения с кораблем морской полиции КНР в Южно-Китайском море (ЮКМ). Об этом сообщила администрация филиппинского президента Фердинанда Маркоса - младшего по итогам его совещания с органами безопасности республики.

"Глава государства поручил провести расследование происшествия в районе отмели Аюнгин с участием филиппинских и китайских кораблей. Филиппинский корабль получил повреждения в пределах нашей исключительной экономической зоны в результате инцидента, произошедшего из-за опасных, незаконных и безрассудных маневров кораблей береговой охраны Китая", - говорится в сообщении.

Национальная оперативная группа правительства Филиппин в Западно-Филиппинском море (филиппинское название ЮКМ) сообщила 22 октября об инциденте, который произошел во время выполнения задачи по ротации личного состава, размещенного на корабле Sierra Madre. В результате "опасных маневров судна береговой охраны Китая" произошло его столкновение с кораблем снабжения Военно-морских сил Филиппин. В другом эпизоде китайский корабль береговой охраны столкнулся с филиппинским в районе отмели Аюнгин.

В спорных акваториях ЮКМ периодически возникают инциденты между филиппинскими и китайскими судами. Так, в августе судно береговой охраны Китая применило водометы при маневрировании в опасной близости от филиппинских кораблей. Инцидент произошел во время сопровождения судов, перевозивших грузы для филиппинских военнослужащих, дислоцированных на корабле Sierra Madre на отмели Аюнгин, которую Пекин считает своей территорией.

В 1999 году власти Филиппин целенаправленно разместили американский десантный корабль Sierra Madre времен Второй мировой войны на мели в зоне спорных рифов в ЮКМ, чтобы контролировать действия Китая в этом регионе. На судне постоянно присутствует небольшой контингент военнослужащих. КНР неоднократно требовала убрать этот корабль и грозила самостоятельно отбуксировать его.