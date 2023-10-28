Токаев поручил привлечь к ответственности всех виновных в гибели горняков в Караганде

ЧП на шахте в Казахстане

По последним данным, в результате пожара погибли 32 горняка, ведутся розыски 14 шахтеров

АСТАНА, 28 октября. /ТАСС/. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил провести расследование и привлечь к ответственности всех виновных в гибели людей на шахте имени Костенко в Карагандинской области. Об этом сообщили в пресс-службе главы Казахстана.

"Правительственной комиссии поручаю провести расследование обстоятельств пожара, повлекшего гибель людей, привлечь к ответственности всех виновных", - приводит слова Токаева его пресс-служба по итогам заседания оперативного штаба.

В ходе заседания министр по чрезвычайным ситуациям Казахстана Сырым Шарипханов уточнил, что в шахте на момент аварии находились 252 человека. Самостоятельно на поверхность поднялись более 200 работников. По последним данным, в результате пожара погибли 32 горняка, ведутся розыски 14 шахтеров.

Ранее Токаев поручил правительству прекратить инвестиционное сотрудничество с владельцем шахты - компанией "Арселормиттал Темиртау". Она является крупнейшим предприятием горно-металлургического сектора республики и входит в состав транснациональной металлургической группы "Арселормиттал".

В свою очередь правительство Казахстана достигло предварительной договоренности с акционерами АО "Арселормиттал Темиртау", в настоящее время завершается оформление сделки по передаче права собственности на предприятие в пользу государства.