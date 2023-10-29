В Коми огонь с резервуара перекинулся на соседний, заполненный нефтью

Министр природных ресурсов и охраны окружающей среды региона Екатерина Киселевич сообщила, что нефтепровод находится под землей, угрозы нет

СЫКТЫВКАР, 29 октября. /ТАСС/. Пламя с резервуара временного содержания нефтепродуктов в Усинском районе Республики Коми перекинулось на соседний, который заполнен нефтью на высоту 5-7м. Об этом сообщила министр природных ресурсов и охраны окружающей среды региона Екатерина Киселевич.

"Ситуация осложнилась. Возгорание перекинулось на соседний резервуар, в котором есть нефть. Первая емкость развалилась, ее тушат, второй резервуар заполнен нефтью на высоту от 5-7 м. Нефтепровод находится под землей, угрозы нет. Рядом стоящие резервуары наполнены водой", - написала она в своем Telegram-канале.

Позже в пресс-службе Главного управления МЧС РФ по региону сообщили, что площадь возгорания резервуаров составляет 360 кв. м.

"Площадь пожара составляет 360 кв. м. Пострадал один человек, он госпитализирован", - говорится в сообщении.

Как ранее сообщила пресс-служба ООО "Лукойл-Коми", предварительно в результате ЧП погиб один сотрудник подрядной компании "Эколайф", еще двое пострадали. Предполагаемой причиной возгорания стало нарушение правил техники безопасности работ, которые проводила подрядная организация.

По информации главы Минприроды Коми, погиб один сотрудник "Эколайфа" 1980 года рождения и один пострадал. У травмированного монтажника 1985 года рождения зафиксирована баротравма, ожоги 30% тела второй-третьей степени. Резервуар был пустой, проводилась его очистка, и, возможно, сдетонировали остаточные газы. Угрозы загрязнения окружающей среды нефтью нет.

Следственные органы СК РФ по региону возбудили по факту случившегося уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности при ведении строительных или иных работ (статья 216 УК РФ). Прокуратура Усинска организовала проверку по факту произошедшего. По данным Главного управления МЧС РФ по республике, ведутся работы по локализации возгорания. Задействованы 51 пожарный и 18 единиц техники.