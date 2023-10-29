В Свердловской области погиб один из шестерых пострадавших в ДТП на трассе

Остальных пострадавших госпитализировали

ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 октября. /ТАСС/. Один из шестерых пострадавших при столкновении двух автомобилей на трассе в Кушвинском районе Свердловской области погиб. Остальные пятеро госпитализированы, сообщили в министерстве здравоохранения региона.

"Один человек погиб, пять госпитализированы в больницы Красноуральска и Нижней Туры. В Нижнетуринской ЦГБ и Красноуральской ГБ работают реанимационные бригады территориального центра медицины катастроф (ТЦМК). Дополнительно в медицинские организации направлены травматологи и хирурги ТЦМК", - рассказали в ведомстве.

Как добавили в министерстве, погибшим оказался мужчина в возрасте 28 лет. В больницу Нижней Туры госпитализированы три женщины в возрасте от 21 до 25 лет с травмами брюшной полости и головы. Возраст одной из женщин уточняется, она получила травму грудной клетки и ног. В Красноуральскую ГБ госпитализирован 25-летний мужчина с травмой брюшной полости и множественными переломами голеней и ребер.

Ранее в Госавтоинспекции области сообщали о шестерых пострадавших в результате ДТП на 212-м км автодороги Екатеринбург - Нижний Тагил - Серов. Водитель Lada Granta выехал на полосу встречного движения и столкнулся с ВАЗ-2112.