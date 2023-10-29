В Свердловской области в ДТП на трассе пострадали шесть человек

Медики оказывают им помощь

ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 октября. /ТАСС/. Два легковых автомобиля столкнулись на трассе в Кушвинском районе Свердловской области, в результате пострадали шесть человек. Об этом сообщили в Госавтоинспекции региона.

"По предварительным данным, на 212-м км автодороги Екатеринбург - Нижний Тагил - Серов водитель автомашины LADA Granta выехал на полосу встречного движения, где произошло столкновение с ВАЗ-2112. В результате автоаварии травмированы водитель и два пассажира LADA Granta, а также водитель и два пассажира ВАЗ", - говорится в сообщении.

Медики оказывают пострадавшим помощь.

В ГИБДД призвали водителей при неблагоприятных погодных и дорожных условиях двигаться на пониженной скорости, отказаться от резких маневров, опасных обгонов, а также увеличить дистанцию и боковые интервалы до других транспортных средств.