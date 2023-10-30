30 октября, 09:28,
обновлено 30 октября, 09:38

В Севастополе объявили воздушную тревогу

Приостановлено движение морского и наземного общественного транспорта

СЕВАСТОПОЛЬ, 30 октября. /ТАСС/. Воздушная тревога объявлена в Севастополе. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор города Михаил Развожаев.

"Внимание всем! Воздушная тревога", - говорится в сообщении главы города.

Приостановлено движение морского и наземного общественного транспорта, говорится в сообщении Дирекции по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города Севастополя.

Также второй раз за сутки в понедельник временно приостановлено движение по Крымскому мосту, который соединяет территории Краснодарского края и Крыма, сообщается в Telegram-канале информационного центра по автомобильным дорогам о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту. 

Теги:
РоссияКрымСевастопольРазвожаев, Михаил Владимирович
© Информационное агентство ТАСС
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