В Севастополе объявили воздушную тревогу

Приостановлено движение морского и наземного общественного транспорта

СЕВАСТОПОЛЬ, 30 октября. /ТАСС/. Воздушная тревога объявлена в Севастополе. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор города Михаил Развожаев.

"Внимание всем! Воздушная тревога", - говорится в сообщении главы города.

Приостановлено движение морского и наземного общественного транспорта, говорится в сообщении Дирекции по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города Севастополя.

Также второй раз за сутки в понедельник временно приостановлено движение по Крымскому мосту, который соединяет территории Краснодарского края и Крыма, сообщается в Telegram-канале информационного центра по автомобильным дорогам о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту.