Губернатор Севастополя сообщил об уничтожении двух воздушных целей силами ПВО

Их обломки упали на территорию школы

СЕВАСТОПОЛЬ, 30 октября. /ТАСС/. Российские силы противовоздушной обороны над Севастополем сбили две воздушные цели, обломки упали в нескольких местах, в том числе на территории школы.

Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор города Михаил Развожаев.

"По предварительным данным, над Севастополем военные сбили две воздушные цели. По информации от ЕДДС, обломки упали на территорию школы №27 на Северной стороне, на улице Пасечной и в Инкермане", - говорится в сообщении.

Развожаев призвал жителей пока не покидать места укрытия и сохранять спокойствие. По его данным, все службы продолжают контролировать обстановку.

Позже он сообщил об одном пострадавшем.

"Обломки упали в частном секторе рядом с железной дорогой в районе Мекензиевых гор, пострадал мужчина 57 лет. У него рана голени средней тяжести, угрозы жизни нет. Также есть небольшое возгорание травы", - написал он.

Он уточнил, что обломки также упали на территории школы №27 на Северной стороне. Детей, которые находились в школе на дополнительных занятиях в дни школьных каникул, спустили в убежище на цокольном этаже после сигнала о воздушной тревоге, пострадавших нет. Кроме того, на улице Пасечной упали осколки на приусадебном участке, в результате произошло небольшое возгорание травы, его потушили, на улице Мищенко в одном из дворов также обнаружены осколки. В районе Хуторского проезда осколками повреждена кровля дома, во дворе также находятся осколки, на Качинском шоссе обломки упали на жилой дом, возгорания нет. В районе пляжей Учкуевка и Мокроусова, по предварительным данным, упали осколки сбитых воздушных целей.

"Серьезных повреждений зданий и коммуникаций не зафиксировано. Все силы и службы продолжают находиться в состоянии боевой готовности. По моему поручению Горхоз вместе с УК начинает подомовой обход", - добавил Развожаев.

Он призвал доверять только официальной информации и не пренебрегать мерами безопасности при подаче сигнала о воздушной тревоге.

Ранее в Севастополе была объявлена воздушная тревога, сообщалось, что работают российские силы противовоздушной обороны.

"В Севастополе работает система ПВО. Просьба всем сохранять спокойствие. Все службы приведены в состояние боевой готовности", - говорилось в сообщении.

Он уточнил, что в районе Севастопольской бухты военные используют табельные средства маскировки, в связи с чем наблюдается дым.

В новость были внесены изменения (14:12 мск) - добавлена информация о пострадавшем.