Минздрав Дагестана опроверг сообщения о смерти полицейского после беспорядков в аэропорту

Пострадавший сотрудник правоохранительных органов находится в лечебном учреждении

МАХАЧКАЛА, 30 октября. /ТАСС/. Минздрав Дагестана не стал подтверждать информацию о смерти одного из полицейских, пострадавших во время беспорядков в аэропорту Махачкалы.

"Мы не подтверждаем эту информацию", - сообщили ТАСС в пресс-службе министерства.

По данным аэропорта Махачкалы, комментарий сотрудника воздушной гавани, который сообщил о погибшем, был записан утром со слов очевидцев вчерашних событий. Однако позднее информация не подтвердилась, пострадавший полицейский находится в лечебном учреждении.

Ранее в социальных сетях появились сообщения, что сотрудник правоохранительных органов, который получил удар камнем в висок при столкновениях в аэропорту, умер.

Вечером 29 октября несколько сотен человек собрались на территории аэропорта Махачкалы на акцию протеста, выступив против палестино-израильского конфликта. Участники акции прорвали ограждение и проникли на взлетную полосу, а также в здание аэропорта. В правительстве Дагестана сообщали, что ситуация находится под контролем, на месте работают силовые службы. По инциденту создан оперативный штаб, его возглавил руководитель республики Сергей Меликов. Он заявил, что действия собравшихся в аэропорту являются грубым нарушением закона и получат оценку правоохранителей.