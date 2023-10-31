31 октября, 07:06
Военная операция на Украине

В Херсонской области сообщили о гибели мирного жителя при обстрелах ВСУ

По словам представителя оперативных служб региона, еще четверо получили ранения

ГЕНИЧЕСК, 31 октября. /ТАСС/. Один мирный житель погиб, еще четверо получили ранения в результате обстрелов левобережья Херсонской области со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщил журналистам представитель оперативных служб региона.

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"В результате обстрела трассы между населенными пунктами Новые Лагеря и Корсунка один мирный житель погиб", - сказал он. По его данным, ранены жители населенных пунктов Алёшки, Новые Лагеря и Новая Каховка.

Как сообщил ТАСС пресс-секретарь губернатора Херсонской области Владимир Василенко, в Алёшкинскую больницу доставили двух мирных жительниц с минно-взрывными травмами и осколочными ранениями, полученными в результате украинских обстрелов. В Каховскую ЦРБ также доставили двух мужчин, пострадавших при артиллерийских обстрелах со стороны ВСУ.

По данным представителя оперативных служб региона, в понедельник в течение дня ВСУ выпустили 7 снарядов из ствольной артиллерии по Днепрянам, 11 - по Крынкам, 10 - по Алёшкам, 6 - по Сагам, 6 - по Новым Лагерям, 5 - по Новой Збурьевке, 9 - по Казачьим Лагерям и 12 - по Корсунке.

"В течение ночи киевский режим продолжил обстреливать гражданскую инфраструктуру в населенных пунктах Новая Каховка, Каховка, Старая Збурьевка, Песчановка, Крынки, Подстепное, Голая Пристань, выпустив в общей сложности 36 снарядов из ствольной артиллерии", - добавил он. 

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