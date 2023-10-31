В Белгородской области за сутки зафиксировали порядка 60 прилетов со стороны ВСУ

В одном из районов снаряд пробил крышу жилого дома

БЕЛГОРОД, 31 октября. /ТАСС/. Украинские военные за прошедшие сутки выпустили по населенным пунктам Белгородской области около 60 боеприпасов, также регион атаковали несколько дронов. В результате действий ВСУ повредили одно частное домовладение, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

"В Шебекинском городском округе по хутору Панков и селу Муром выпущено по три минометных снаряда, по городу Шебекино - один артиллерийский снаряд, по селу Середа - пять минометных снарядов, по МАПП "Шебекино" - два гранатометных выстрела, по хутору Балки - два минометных снаряда. <…> Также из миномета обстреляли село Новая Таволжанка - установлено девять прилетов. Никто не пострадал. Один из снарядов пробил крышу частного жилого дома, также в доме выбиты окна", - написал он.

В Белгородском районе в понедельник по селу Журавлевка ВСУ выпустили семь артиллерийских снарядов, по селам Нехотеевка и Петровка - два и три артиллерийских снаряда соответственно. Также Петровку атаковали с помощью дрона-камикадзе.

В Борисовском районе на окраине хутора Лозовая Рудка с квадрокоптера 30 октября было сброшено взрывное устройство. В Валуйском округе в селе Новопетровка противник сбросил с БПЛА четыре осколочных боеприпаса, по селам Долгое и Логачевка выпущено семь и восемь минометных снарядов соответственно.

В Грайворонском округе на окраине села Сподарюшино с БПЛА было сброшено два взрывных устройства.

В Краснояружском районе под артиллерийский обстрел попала окраина села Староселье - зафиксировано пять прилетов. "Никто не пострадал, разрушений нет", - отметил губернатор.