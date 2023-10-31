В Уфе у отравившихся на дне рождения детей обнаружили норовирус

Деятельность развлекательного центра приостановлена

УФА, 31 октября. /ТАСС/. Норовирус обнаружен у сотрудника развлекательного центра и девяти детей, отравившихся во время празднования дня рождения в Уфе. Об этом сообщила пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Башкирии.

"У пострадавших детей и одного сотрудника развлекательного центра обнаружен норовирус. Норовирусы поражают население всех возрастных групп: вспышки норовирусного гастроэнтерита возникают среди детей школьного возраста, взрослых и пожилых людей", - говорится в сообщении.

Информация о массовом отравлении детей во время празднования дня рождения поступила в понедельник, во вторник ведомство уточнило, что за медицинской помощью обратились девять детей. Деятельность развлекательного центра приостановлена.