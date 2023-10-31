Суд 7 ноября проведет слушания по иску Руслана Белого о снятии статуса иноагента

Ожидается, что в ходе беседы определят дату слушаний иска по существу

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Замоскворецкий суд Москвы 7 ноября проведет беседу по иску комика и экс-участника Comedy Club Руслана Белого (признан в РФ иноагентом) к Минюсту России с требованием снять с него статус иноагента. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Беседа по иску Белого Р. В. к Министерству юстиции РФ, в котором истец требует исключить его из перечня иноагентов, назначена на 10:15 мск 7 ноября", - сказали в суде. Как ожидается, в ходе беседы будет определена дата слушаний иска по существу.

Белый был внесен в реестр иноагентов в сентябре. В Минюсте утверждают, что он "принимал участие в создании для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов". Кроме этого, артист выступил против спецоперации на Украине, формировал негативный образ Вооруженных сил Российской Федерации. В настоящее время Белый проживает в Испании.