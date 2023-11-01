Франция мобилизовала 12,5 тыс. пожарных в ожидании урагана "Киран"

Представитель спасательной службы республики Арно Вильм сообщил, что при необходимости задействуют 13 вертолетов

ПАРИЖ, 1 ноября. /ТАСС/. Французские власти привели в готовность около 12,5 тыс. пожарных в связи с приближением мощного урагана "Киран". Об этом сообщил представитель спасательной службы Франции Арно Вильм в эфире телеканала BFMTV.

"На всей территории страны в [состоянии] готовности для преодоления возможных последствий урагана "Киран" находятся 12,5 тыс. пожарных, - сказал Вильм. - Мы очень серьезно готовимся к этому удару стихии". Он добавил, что спасатели готовы задействовать 13 вертолетов. При этом в случае необходимости власти могут привлечь военных.

В связи с приближением стихии в 30 департаментах страны объявили оранжевый уровень метеорологической опасности, а в трех - красный (максимальный). В регионах с наивысшим уровнем угрозы активировали систему предупреждения местных жителей по телефону.

Метеорологи предупреждают, что скорость ветра в пределах урагана может достигать 47 м/с. По мере движения вглубь материка "Киран" будет ослабевать. Вместе с тем в столичном регионе ожидаются порывы ветра до 30,5 м/с.

Власти страны принимают различные меры для минимизации ущерба от урагана. В некоторых коммунах объявили эвакуацию кемпингов, ввели запреты на посещение лесов. Городские власти закрыли кладбища и парки из-за опасности падения деревьев. В некоторых коммунах, в том числе в столичном регионе, ограничено движение общественного транспорта.

Аббатство Сан-Мишель, находящееся на северо-западном побережье Франции, из-за приближения стихии будет закрыто начиная с 22:00 (00:00 мск).