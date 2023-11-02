В Рязани убили начальника отделения службы судебных приставов

Следственный комитет возбудил уголовное дело

ТАСС, 2 ноября. Тело начальника отделения судебных приставов с огнестрельными ранениями обнаружили в Рязани. Возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

"Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту убийства [начальника отделения] службы судебных приставов по Рязани и Рязанскому району Сергея Калужского. На место происшествия выезжал прокурор области Коданев Дмитрий Владиславович, заместитель прокурора Банникова Екатерина Романовна. Ход и результаты процессуальной проверки находятся на контроле", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы Следственного управления СК России по региону, тело Калужского с огнестрельными ранениями обнаружили в микрорайоне Недостоево.