На севере Франции один человек погиб из-за шторма "Киаран"

Порывы ветра на западном побережье страны могут достигать 40-47 м/с

ПАРИЖ, 2 ноября. /ТАСС/. Минимум один человек погиб на севере Франции из-за шторма "Киаран", который обрушился на северные и северо-западные регионы страны. Об этом сообщил отвечающий за транспорт министр-делегат Клеман Бон.

"Сегодня ночью один водитель погиб в департаменте Эна в результате падения дерева на его грузовик. Это говорит о том, что даже в департаментах, где не был объявлен [наивысший] красный уровень погодной опасности, следует проявлять максимальную бдительность, на дорогах может быть очень опасно", - сказал он в эфире радиостанции France Info.

"В настоящее время 1,2 млн. домов испытывают перебои с электричеством. Я хотела бы поблагодарить команды компаний Enedis и RTE France, а также всех тех, кто прилагает все усилия для восстановления электроснабжения", - написала министр энергетического перехода Франции Аньес Панье-Рюнаше в соцсети X.

Утром в четверг национальная метеорологическая служба Meteo France обновила свой прогноз, оставив красный уровень в департаментах Кот-д-Армор и Манш, а также оранжевый в 24 других северных департаментах. По состоянию на 06:00 по местному времени (08:00 мск) в западном регионе Бретань за ночь уже было побито несколько рекордов скорости ветра, наиболее сильные порывы зафиксированы в Плугонвелене (Финистер) - 53,6 м/с.

По данным Meteo France, порывы ветра на западном побережье Франции могут достигать 40-47 м/с. В этой связи метеорологи предупредили о "возможных перебоях в движении транспорта, в работе электрических и телефонных сетей". Кроме того, региональные власти готовятся к "значительному ущербу домам и паркам".

Как отмечает газета Le Parisien, около 3,2 тыс. спасателей будут задействованы в западных регионах для обеспечения безопасности и ликвидации возможных последствий шторма.