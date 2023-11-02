СК завершил расследование дела в отношении руководства Пермского университета

По данным следствия, Дмитрий Красильников, Павел Блусь и Михаил Мухачев не обеспечили достаточный уровень антитеррористической защищенности вуза

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении руководства Пермского государственного национального университета и сотрудницы Росгвардии. Их обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями, о которых стало известно после стрельбы в сентябре 2021 года. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе СК РФ.

"Завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего ректора Пермского государственного национального исследовательского университета Дмитрия Красильникова, бывшего проректора Павла Блуся, начальника отдела контроля университета Михаила Мухачева и сотрудницы Росгвардии Натальи Головановой, которые обвиняются в злоупотреблении должностными полномочиями", - говорится в сообщении.

По данным следствия, Красильников, Блусь и Мухачев не обеспечили достаточный уровень антитеррористической защищенности университета. В вузе должна была быть установлена система оповещения на случай вооруженного нападения, включающая трансляции через громкоговорители инструкций о действиях в экстренной ситуации. Однако в вузе работала лишь система оповещения о действиях при пожаре. Красильников, Блусь и Мухачев, зная об имеющихся недостатках, составили акт обследования и иные необходимые документы с указанием соответствия вуза требованиям антитеррористической безопасности, а Голованова эти документы подписала.

20 сентября 2021 года вооруженный Тимур Бекмансуров беспрепятственно пришел в университет и открыл стрельбу по людям. И из-за отсутствия системы оповещения и управления эвакуацией при вооруженном нападении в университете возникла паника, при которой студенты, пытаясь спастись, в спешке покидали учебные корпуса. При этом, не имея указаний о безопасных путях отхода, они были вынуждены выпрыгивать из окон. Несоблюдение требований антитеррористической защищенности повлекло тяжкие последствия - убийство пяти человек и причинение телесных повреждений различной степени тяжести 34 людям.

"В ходе осуществления надзора за расследованием данного уголовного дела Генеральной прокуратурой России неоднократно высказывалось мнение о том, что действия руководства университета и сотрудника Росгвардии не образуют состав инкриминируемого им преступления, поскольку жертвы пострадали непосредственно от умышленных действий Бекмансурова. Однако собранными в ходе следствия доказательствами, в том числе проведенной ситуационной экспертизой подтверждается, что при наличии соответствующей системы оповещения у находившихся в университете людей, ставших жертвами вооруженного нападения, имелась бы реальная возможность укрыться в безопасном месте. Уголовное дело направлено для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд", - сказали в СК.

Следственный комитет отправил в Минобрнауки и Росгвардию представления о необходимости соблюдать нормативные требования антитеррористической защищенности в учебных учреждениях.