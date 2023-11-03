Семь человек погибли в результате удара ВСУ по Чаплинке в Херсонской области

Еще девять человек пострадали

ГЕНИЧЕСК, 3 ноября. /ТАСС/. Семь человек погибли в результате удара, нанесенного Вооруженными силами Украины (ВСУ) по Чаплинке в Херсонской области, сообщил член Совета Федерации от этого региона Константин Басюк.

"Вооруженные формирования Украины атаковали гражданские объекты в Чаплинском муниципальном округе. Прилеты в пенсионный фонд и центр занятости. По предварительным данным, семеро погибших и семеро раненых. За жизни еще двух человек борются наши медики", - написал он в своем Telegram-канале.

Позже Минздрав региона сообщил в своем Telegram-канале, что число пострадавших увеличилось до девяти.

"Пострадавшие получили серьезные травмы разного характера. Один пациент находится в состоянии тяжелой степени тяжести, а восемь - в состоянии средней. При необходимости специализированной медицинской помощи пострадавшие будут направлены на лечение в медучреждения других регионов", - приводятся в сообщении слова министра здравоохранения Херсонской области Артыша Сата.

В новость внесены изменения (18:34 мск) - увеличилось число пострадавших.