Посол РФ в Непале сообщил, что данных о пострадавших при землетрясении россиянах нет

В посольстве уточнили, что число погибших достигло 140, пострадали не менее 120 человек

НЬЮ-ДЕЛИ, 4 ноября. /ТАСС/. Пока данных о пострадавших при землетрясении в Непале россиянах нет, посольство РФ внимательно следит за ситуацией. Об этом сказал корреспонденту ТАСС посол России в этом гималайском государстве Алексей Новиков.

"Данных о том, что при подземных толчках пострадали граждане России, пока не поступало. Мы внимательно следим за ситуацией, находимся на связи с соответствующими ведомствами Непала", - сказал посол.

Он отметил, что с рассветом начались масштабные поисково-спасательные работы в пострадавших районах с использованием тяжелой техники и ожидается, что число погибших может вырасти.

"Как раз накануне в посольстве были проведены учения, как следует вести себя во время подземных толчков, в ходе которых отработали необходимые действия при этом стихийном бедствии", - добавил посол России.

По информации посольства РФ, число погибших составило не менее 140 человек, пострадало не менее 120 человек.

Как сообщает газета Mint, официальные лица ожидают, что число жертв, вероятно, вырастет, поскольку связь со многими горными районами была нарушена.

Землетрясение произошло на границе Индии и Непала. По данным Европейско-средиземноморского сейсмологического центра, эпицентр находился в 36 км к юго-востоку от непальского города Джумла с населением около 9 тыс. человек и в 166 км к северо-востоку от индийского города Бахрайч, в котором проживают около 182 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 35 км.

Подземные толчки ощущались и в столице Индии - Нью-Дели.

Геологическая служба США оценила магнитуду землетрясения в 5,6, а Индийский сейсмологический центр - в 6,4.