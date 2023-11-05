DPA: из-за ситуации с вооруженным мужчиной в аэропорту Гамбурга затронуты десятки рейсов

По данным издания, в период между официальным закрытием аэропорта и обычным прекращением полетов ожидалось 6 взлетов и 21 посадка

БЕРЛИН, 5 ноября. /ТАСС/. Почти 30 рейсов было затронуто в аэропорту Гамбурга в результате выезда на взлетно-посадочную полосу автомобиля, за рулем которого находился вооруженный мужчина, пишет агентство DPA.

Как сообщил представитель аэропорта, в период между официальным закрытием аэропорта в 20:24 (22:24 мск) и обычным прекращением полетов в 23:00 (01:00 мск) ожидалось 6 взлетов и 21 посадка. Некоторые из них были перенаправлены, а некоторые рейсы отменены.

Вечером 4 ноября вооруженный мужчина на автомобиле Audi прорвался через барьер безопасности и въехал на площадку для обслуживания самолетов. Он произвел два выстрела и, как сообщил представитель полиции ФРГ, выбросил из машины две горящие бутылки, "своего рода коктейли Молотова". На месте происшествия находятся многочисленные сотрудники полиции. Как отметила полиция Гамбурга, проводится спецоперация. Запрошено специализирующееся на спасении заложников подразделение спецназа федеральной полиции GSG 9.

В свою очередь газета Bild am Sonntag отмечала, что в машине с мужчиной находились двое детей. Незадолго до того, как сотрудники службы безопасности заметили злоумышленника в аэропорту, его жена позвонила в полицию и предупредила правоохранителей, что ее муж направляется в аэропорт с детьми. По утверждению женщины, дети были похищены. По данным агентства DPA, подтверждено, что в машине мужчины находится как минимум один ребенок, о втором пока нет точной информации.

Сейчас Audi находится в районе терминала бизнес-авиации. Мужчина забаррикадировался в автомобиле. Правоохранители окружили Audi, был вызван переговорщик. С мужчиной уже установлен первый контакт. Люди, находившиеся в ближайшем терминале, эвакуированы в безопасное место. В самом аэропорту подтвердили прекращение воздушного движения.