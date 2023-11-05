Находящийся в машине с мужчиной в аэропорту Гамбурга ребенок, вероятно, не пострадал

По информации представителя местной полиции, об этом говорят зрительный контакт и телефонные разговоры с преступником, во время которых на заднем плане слышен голос ребенка

БЕРЛИН, 5 ноября. /ТАСС/. Четырехлетняя девочка, находящаяся в автомобиле с мужчиной, прорвавшимся на взлетно-посадочную полосу в аэропорту Гамбурга, вероятно, не пострадала. Об этом сообщило агентство DPA со ссылкой на представителя местной полиции.

"В настоящее время мы предполагаем, что ребенок физически здоров. Об этом нам говорят зрительный контакт, который мы имеем в данный момент, и телефонные разговоры с преступником, во время которых на заднем плане слышен голос ребенка", - заявила DPA представитель полиции Гамбурга Сандра Левгрюн. По этой причине, по ее словам, следует исходить из того, что с ребенком все в порядке. "Я не хочу размышлять о психологическом состоянии", - добавила Левгрюн. Переговоры с мужчиной продолжаются.