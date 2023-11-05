5 ноября, 09:51

Находящийся в машине с мужчиной в аэропорту Гамбурга ребенок, вероятно, не пострадал

По информации представителя местной полиции, об этом говорят зрительный контакт и телефонные разговоры с преступником, во время которых на заднем плане слышен голос ребенка

БЕРЛИН, 5 ноября. /ТАСС/. Четырехлетняя девочка, находящаяся в автомобиле с мужчиной, прорвавшимся на взлетно-посадочную полосу в аэропорту Гамбурга, вероятно, не пострадала. Об этом сообщило агентство DPA со ссылкой на представителя местной полиции.

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"В настоящее время мы предполагаем, что ребенок физически здоров. Об этом нам говорят зрительный контакт, который мы имеем в данный момент, и телефонные разговоры с преступником, во время которых на заднем плане слышен голос ребенка", - заявила DPA представитель полиции Гамбурга Сандра Левгрюн. По этой причине, по ее словам, следует исходить из того, что с ребенком все в порядке. "Я не хочу размышлять о психологическом состоянии", - добавила Левгрюн. Переговоры с мужчиной продолжаются. 

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