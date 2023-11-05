В трех районах Вологодской области восстановили энергоснабжение

Врио губернатора региона Георгий Филимонов сообщил, что продолжаются работы еще в двух районах

ТАСС, 5 ноября. Энергетики восстановили прерванное в непогоду электроснабжение трех муниципалитетов Вологодской области. Работы еще ведутся в Череповецком и Устюженском районах, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Вологодской области Георгий Филимонов.

"Сегодня из-за порывистого ветра произошло сразу несколько отключений электроэнергии в регионе - обрывы линий. С главами муниципалитетов оперативно отрабатываем. Грязовец уже включили, в Белозерском и Шекснинском районах тоже ликвидировали обрывы. В Череповецком и Устюженском районах работа идет прямо сейчас", - сообщил Филимонов в своем Telegram-канале.

Мэр Вологды Сергей Воропанов сообщил о поваленной конструкции автобусной остановке на улице Зосимовской, пострадала одна жительница, ей оказана медицинская помощь. "Информация на вечер: после проверки демонтировали конструкции по адресам Зосимовская, 49 и Ленинградская, 71. Другие временные остановки укреплены", - сообщил Воропанов в своем Telegram-канале.

Ранее глава Череповецкого района Роман Маслов писал на своей странице во "Вконтакте" об отключениях "в ряде населенных пунктов". Глава Грязовецкого округа Сергей Фекличев сообщал, что в зону отключения попали около 1 300 человек в семи населенных пунктах, в деревне Слобода временно прекратилась подача воды, к 17:20 мск последствия аварии устранили.

По информации Вологодского ЦГМС, с ночи на 5 ноября вся область оказалась под влиянием очередного атлантического циклона с мощной волной потепления, дождями и порывистым ветром местами до 15-18 м/с.