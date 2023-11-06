Во Владивостоке произошли аварийные отключения электричества

Свет пропал в Советском и Первомайском районах города

ВЛАДИВОСТОК, 6 ноября. /ТАСС/. Специалисты устраняют аварии на сетях электроснабжения во Владивостоке, по причине которых пропал свет в домах в двух районах города. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.

"На сетях электроснабжения произошло несколько аварий. В зону отключений света попала часть домов в Советском и Первомайском районах. Устранением занимаются бригады АО "ДРСК", АО "Оборонэнерго" и МУПВ "ВПЭС", - говорится в сообщении.

Энергетикам уже удалось полностью восстановить электроснабжение в Советском районе. Ориентировочное время устранения аварийных отключений в Первомайском районе - 14:00 (07:00 мск).

Из-за циклона все службы Владивостока работают в усиленном режиме. Уже выпало 63 мм осадков. По прогнозам синоптиков, 6 ноября сохранится временами очень сильный дождь (количество осадков - 50 мм и более за 12 часов), который будет сопровождаться юго-восточным ветром со скоростью 17-22 м/с, утром и днем порывы до 25-27 м/с. Возможен переход дождя в мокрый снег, налипание снега на проводах, гололедные явления.

Службы жизнеобеспечения Владивостока с 3 ноября переведены в режим повышенной готовности. Ведется мониторинг ситуации на улицах города, на базе дорожного предприятия "Содержание городских территорий" развернут оперативный штаб.