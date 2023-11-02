В Приморье объявили штормовое предупреждение

В большинстве районов региона ожидается снег и усиление северо-западного ветра

ВЛАДИВОСТОК, 2 ноября. /ТАСС/. Обильные осадки ожидаются в большинстве районов Приморского края 6-7 ноября, объявлено штормовое предупреждение, сообщили ТАСС в пресс-службе Приморского гидрометцентра.

"В период 6 - 7 ноября Приморский край окажется под воздействием глубокого циклона, который будет смещаться вдоль приморского побережья. В понедельник в большинстве районов пройдут сильные и очень сильные осадки. На севере и крайнем западе будет снег, на юго-востоке - дождь, на остальной территории - дождь и снег вперемешку. В ночь на 7 ноября сильный и очень сильный снег, гололедные явления. В связи с резким ухудшением погоды и угрозой опасных явлений Примгидромет распространил штормовое предупреждение", - сообщили в пресс-службе.

Также в этот период усилится северо-западный ветер, на побережье до штормового, поднимется метель. Днем 7 ноября циклон уйдет на Сахалин, в Приморье снег начнет прекращаться, ветер станет тише.

Прошедший октябрь в Приморье оказался теплее и суше средних многолетних значений. Среднемесячная температура была выше на 1,1 - 1,3 градуса, а осадков почти везде выпало меньше нормы, на 11 - 72%. В регионе действует особый противопожарный режим, объявлена высокая пожароопасность леса.