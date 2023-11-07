Третьего инспектора Ростехнадзора осудили за взятку от директора "Листвяжной"

Мужчину приговорили к трем годам колонии общего режима

КЕМЕРОВО, 7 ноября. /ТАСС/. Бывшего главного государственного инспектора Беловского территориального отдела Сибирского управления Ростехнадзора приговорили к трем годам колонии общего режима за получение взятки углем от директора шахты "Листвяжная". Об этом сообщила журналистам старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по Кемеровской области Кристина Иванова.

Ранее бывшего директора "Листвяжной" приговорили к двум годам колонии общего режима за дачу взятки углем инспекторам одного из территориальных отделов Сибирского управления Ростехнадзора, уголь они использовали для личных нужд. Он также получал взятки за формальное проведение проверок соблюдения требований промышленной безопасности на "Листвяжной". По делу проходят четыре инспектора, одного из них приговорили к трем годам колонии общего режима, другого - к трем годам условно.

"Собранные СУ СК России по Кемеровской области - Кузбассу доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 58-летнему бывшему государственному инспектору Беловского территориального отдела Сибирского управления Ростехнадзора. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение взятки, то есть получение должностным лицом через посредника взятки в виде иного имущества и незаконного оказания ему услуг имущественного характера, за общее попустительство по службе, за незаконные действия). Приговором суда мужчине назначено наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима и лишением права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти", - сказано в сообщении.

По данным картотеки Беловского городского суда, приговор вынесен в отношении Алексея Созинова. Как уточнили в прокуратуре Кемеровской области, подсудимый в 2021 году получил взятку в виде каменного угля от директора компании за лояльное отношение при проведении проверок по соблюдению требований промышленной безопасности на шахте "Листвяжная". В ходе судебного заседания подсудимый вину не признал. Также прокуратура проверит приговор на предмет законности. Уголовное дело было возбуждено по результатам масштабных прокурорских проверок, которые начались в Кузбассе после аварии на шахте "Листвяжная", где погиб 51 человек.