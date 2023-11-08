В Сочи возбудили уголовное дело после столкновения самолета с трапом в аэропорту

Сумма ущерба составила почти 50 млн рублей

КРАСНОДАР, 8 ноября. /ТАСС/. Уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта возбуждено после столкновения самолета с пассажирским трапом в аэропорту Сочи, произошедшего в августе, ущерб оценен почти в 50 млн рублей. Об этом сообщается в Telegram-канале Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

"Краснодарским следственным отделом на транспорте Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации в отношении командира воздушного судна возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 УК РФ. Проведенная экспертиза установила стоимость восстановления с учетом ремонта и замены поврежденных компонентов воздушного судна в размере более 49 млн рублей", - говорится в сообщении.

Инцидент произошел в августе в Международном аэропорту Сочи имени В. И. Севастьянова. По предварительной версии следствия, командир воздушного судна после посадки, не дождавшись соответствующего сообщения диспетчера об установке колодок и подачи трапа, снял самолет со стояночного тормоза, самолет покатился вперед и столкнулся с пассажирским трапом.