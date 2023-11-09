9 ноября, 17:26

В машину погибшего депутата парламента ЛНР Филипоненко заложили до 1 кг взрывчатки

По характеру поражения автомобиля можно говорить, что взрывчатка наверняка была фугасного действия, сообщили в правоохранительных органах региона

ЛУГАНСК, 9 ноября. /ТАСС/. Порядка 1 кг взрывчатки заложили в машину депутата Народного совета (парламента) Луганской Народной Республики (ЛНР), бывшего начальника управления Народной милиции ЛНР Михаила Филипоненко, погибшего в Луганске в результате подрыва его автомобиля утром в среду.

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Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах региона.

"По оценкам специалистов, в машине Филипоненко было до 1 кг [взрывчатки] в тротиловом эквиваленте. <…> По характеру поражения автомобиля можно говорить, что взрывчатка наверняка была фугасного действия", - сказал собеседник агентства. 

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