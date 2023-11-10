В Алтайском крае арестовали водителя грузовика за смертельное ДТП со скорой помощью

В результате аварии два человека погибли, еще двое находятся в больнице

БАРНАУЛ, 10 ноября. /ТАСС/. Водитель грузовика, столкнувшегося с машиной скорой помощи в Немецком национальном районе Алтайского края, в результате чего погибли два человека, заключен под стражу. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале объединенной пресс-службы судов региона.

"Районным судом Немецкого национального района Алтайского края избрана мера пресечения - заключения под стражу в отношении гражданина Республики Узбекистан, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного по ч. 5 ст. 264 УК РФ [нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств]", - говорится в сообщении.

ДТП произошло 3 ноября недалеко от населенного пункта Гальбштадт. Водитель грузового автомобиля не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с машиной скорой помощи.

В результате аварии пациентка "скорой" умерла на месте происшествия, водитель получил телесные повреждения, с которыми был доставлен в больницу, где также умер. Еще два пассажира "скорой" - фельдшер и сопровождающее лицо получили различной степени тяжести телесные повреждения и находятся в настоящее время в больнице.