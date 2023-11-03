На Алтае в ДТП со скорой помощью погибли два человека

Еще двое пострадали

БАРНАУЛ, 3 ноября. /ТАСС/. Машина скорой медицинской помощи столкнулась с грузовым тягачом в Немецком национальном районе Алтайского края. В результате аварии водитель "скорой" и пациент погибли, еще два человека пострадали, сообщается в Telegram-канале прокуратуры региона.

"В Немецком национальном районе Алтайского края на трассе в районе села Гальбштадт произошло столкновение автомобиля скорой медицинской помощи и грузового тягача с прицепом. На месте происшествия погибли пациент и водитель скорой медицинской помощи, еще двое граждан пострадали", - говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что по поручению прокурора Алтайского края организована проверка соблюдения законодательства о безопасности дорожного движения. СУ СК по региону возбудило уголовное дело, ход его расследования контролирует прокуратура.

По данным Госавтоинспекции по региону, грузовик марки Mercedes-Benz Actros выехал на встречную полосу дорожного движения, в результате чего произошло столкновение со специализированным автомобилем медицинской скорой помощи "Луидор-2250". В ведомстве также отметили, что пациентка скорой помощи 1950 года рождения погибла на месте ДТП до прибытия медиков, водитель 1962 года рождения умер в центральной районной больнице города Славгорода от полученных травм. Два пострадавших пассажира помещены в ту же больницу.