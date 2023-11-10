10 ноября, 12:27

На Сахалине к севшему на мель танкеру "Виктория" прибыло спасательное судно

На борту находятся 10 членов экипажа

ТАСС, 10 ноября. Спасательное судно "Отто Шмидт" прибыло к танкеру "Виктория", севшему на мель у юго-западного побережья Сахалина, сообщили в главном управлении МЧС России по региону.

"В 21:15 (13:15 мск) СБС "Отто Шмидт" прибыло к аварийному судну "Виктория", встало на якорь. Планируемые мероприятия - завод буксировочного троса к аварийному судну и попытка сдергивания с мели", - говорится в сообщении.

Утром танкер "Виктория" (порт приписки Владивосток) выбросило на мель в 400 м от берега возле мыса Лопатино Невельского района, капитан подал сигнал бедствия. Как сообщили в Агентстве по делам гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности Сахалинской области, главный двигатель танкера "Виктория" оказался поврежденным, судно обесточено.

По данным МЧС, со слов капитана, поступления воды нет, повреждений нет. На борту находятся 10 членов экипажа, в медицинской помощи не нуждаются, запас воды и продуктов питания имеется. На борту 700 тонн топлива. 

Теги:
РоссияСахалинская область
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