13 ноября, 05:29

На Сахалине потушили пожар в жилом комплексе "Зеленая планета"

Никто не пострадал

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 13 ноября. /ТАСС/. Пожарные ликвидировали возгорание в многоэтажном доме жилого комплекса "Зеленая планета" в Анивском районе на юге Сахалина. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС России по Сахалинской области.

"Пожар ликвидирован. Погибших и пострадавших нет", - сказал собеседник агентства.

Утром в одной из квартир жилого комплекса начался пожар. Спасатели эвакуировали с верхних этажей здания шестерых взрослых и четверых детей. В тушении участвовали шестеро пожарных и три единицы техники противопожарной службы Сахалинской области. Причины возгорания устанавливаются. 

Теги:
РоссияСахалинская область
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