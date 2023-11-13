На Сахалине потушили пожар в жилом комплексе "Зеленая планета"

Никто не пострадал

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 13 ноября. /ТАСС/. Пожарные ликвидировали возгорание в многоэтажном доме жилого комплекса "Зеленая планета" в Анивском районе на юге Сахалина. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС России по Сахалинской области.

"Пожар ликвидирован. Погибших и пострадавших нет", - сказал собеседник агентства.

Утром в одной из квартир жилого комплекса начался пожар. Спасатели эвакуировали с верхних этажей здания шестерых взрослых и четверых детей. В тушении участвовали шестеро пожарных и три единицы техники противопожарной службы Сахалинской области. Причины возгорания устанавливаются.