В Приморье на ферме "Русагро" зафиксировали вспышку АЧС

На предприятии ввели карантин

ВЛАДИВОСТОК, 14 ноября. /ТАСС/. Вспышка вируса африканской чумы свиней произошла на одной из ферм "Русагро" в Приморском крае, сообщил журналистам руководитель ветинспекции региона Станислав Крушинский.

"На предприятии введен карантин. В данный момент ведутся мероприятия в соответствии с установленными правилами", - сообщил глава ветинспекции.

Пресс-служба управления Россельхознадзора Приморья пока не комментирует ситуацию.

В мае текущего года пресс-служба группы компаний "Русагро" заявила о вирусе АЧС на двух из шести свинокомплексов компании в регионе. Тогда министр сельского хозяйства Приморья Андрей Бронц заявил, что приморские производители обеспечивают регион свининой на 100% и дефицита этого мяса из-за вспышки АЧС не ожидается.

АЧС (болезнь Монтгомери) впервые зафиксирована в 1903 году в Южной Африке. Вирус не представляет угрозы для человека, но крайне опасен для диких и домашних свиней. Болезнь стремительно распространяется среди животных и наносит серьезный урон сельскому хозяйству. Из-за последствий вируса власти Приморья в январе ввели запрет на все виды охоты на кабана в регионе до 2025 года, так как кабан является пищей для амурского тигра, и дальнейшее снижение численности кабана может негативно сказаться на популяции этого хищника.