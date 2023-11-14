Красноярский краевой суд рассмотрит апелляцию на приговор Митволю 23 ноября

Экс-замглавы Росприроднадзора ранее приговорили к 4,5 года лишения свободы за мошенничество

КРАСНОЯРСК, 14 ноября. /ТАСС/. Красноярский краевой суд 23 ноября приступит к рассмотрению апелляции на приговор председателю совета директоров АО "КрасноярскТИСИЗ", экс-замглавы Росприроднадзора Олегу Митволю.

Об этом ТАСС сообщил его адвокат Михаил Шолохов.

"На 23 ноября назначили заседание [по рассмотрению апелляционной жалобы]", - рассказал адвокат.

14 сентября Железнодорожный районный суд Красноярска приговорил Митволя к 4,5 года лишения свободы по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Ранее Митволь заключил досудебное соглашение, его дело было рассмотрено в особом порядке. Защита обжаловала приговор.