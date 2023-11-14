В Адыгее пассажирку упавшего в реку автомобиля нашли мертвой

Продолжаются поиски ее 10-летнего сына

МАЙКОП, 14 ноября. /ТАСС/. Спасатели обнаружили тело 34-летней женщины, которая находилась в автомобиле, упавшем в реку Белая в Адыгее. Поиски ее 10-летнего сына продолжаются, сообщила пресс-служба республиканского главка МЧС.

"В 10:50 мск спасателями Адыгеи при обследовании реки Белая обнаружено тело женщины. Проводятся следственные мероприятия. Приносим искренние соболезнования родным и близким", - говорится в сообщении.

Инцидент произошел в станице Ханской. Водитель Chevrolet Niva не справился с управлением, и автомобиль упал с обрыва в реку. Всего в машине находились пять человек, водителю и двум несовершеннолетним пассажирам удалось самостоятельно выбраться на берег. По факту произошедшего проводится проверка.