В СК рассказали о результатах экспертизы топлива самолета "Уральских авиалиний"

По данным ведомства, топливо и технические жидкости соответствовали требованиям

НОВОСИБИРСК, 15 ноября. /ТАСС/. Экспертиза показала, что изъятые образцы топлива и технических жидкостей самолета авиакомпании "Уральские авиалинии", который в сентябре вынужденно сел в поле в Новосибирской области, соответствовали предъявляемым требованиям. Об этом сообщили ТАСС в Восточном межрегиональном управлении СК на транспорте.

"Согласно заключениям экспертиз, топливо и технические жидкости, изъятые в ходе осмотра места происшествия 12.09.2023, соответствовали предъявляемым требованиям", - сообщили в ведомстве.

В управлении уточнили, что следователи не предъявляли обвинение пилотам самолета. Они были допрошены в качестве свидетелей. В СК также подтвердили, что расследование Росавиации по факту инцидента возобновлено.

Как ранее сообщала газета "Известия" со ссылкой на отчет Росавиации, одной из причин вынужденной посадки самолета в поле стали ошибки пилотов при определении фактического положения шасси и при расчете количества топлива, также пилоты приняли "необоснованное решение" об уходе на запасной аэродром в Новосибирск. Затем появилась информация о продолжении расследования Росавиации.

Утром 12 сентября самолет Airbus A320 авиакомпании "Уральские авиалинии" направлялся из Сочи в Омск, но запросил посадку в аэропорту Новосибирска по техническим причинам. Позже в ГУ МЧС сообщили, что судно село на пшеничное поле в Убинском районе Новосибирской области. На борту находились 167 человек, в том числе 6 членов экипажа и 23 ребенка.