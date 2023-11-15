15 ноября, 05:28

В СК рассказали о результатах экспертизы топлива самолета "Уральских авиалиний"

По данным ведомства, топливо и технические жидкости соответствовали требованиям

НОВОСИБИРСК, 15 ноября. /ТАСС/. Экспертиза показала, что изъятые образцы топлива и технических жидкостей самолета авиакомпании "Уральские авиалинии", который в сентябре вынужденно сел в поле в Новосибирской области, соответствовали предъявляемым требованиям. Об этом сообщили ТАСС в Восточном межрегиональном управлении СК на транспорте.

Читайте также
Эксплейнер
Что известно об экстренной посадке Airbus A320 под Новосибирском

"Согласно заключениям экспертиз, топливо и технические жидкости, изъятые в ходе осмотра места происшествия 12.09.2023, соответствовали предъявляемым требованиям", - сообщили в ведомстве.

В управлении уточнили, что следователи не предъявляли обвинение пилотам самолета. Они были допрошены в качестве свидетелей. В СК также подтвердили, что расследование Росавиации по факту инцидента возобновлено.

Как ранее сообщала газета "Известия" со ссылкой на отчет Росавиации, одной из причин вынужденной посадки самолета в поле стали ошибки пилотов при определении фактического положения шасси и при расчете количества топлива, также пилоты приняли "необоснованное решение" об уходе на запасной аэродром в Новосибирск. Затем появилась информация о продолжении расследования Росавиации.

Утром 12 сентября самолет Airbus A320 авиакомпании "Уральские авиалинии" направлялся из Сочи в Омск, но запросил посадку в аэропорту Новосибирска по техническим причинам. Позже в ГУ МЧС сообщили, что судно село на пшеничное поле в Убинском районе Новосибирской области. На борту находились 167 человек, в том числе 6 членов экипажа и 23 ребенка. 

Теги:
РоссияНовосибирская область
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация