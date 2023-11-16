16 ноября, 17:27,
обновлено 16 ноября, 17:41

Бастрыкин поручил возбудить дело после частичного обрушения дома в Астрахани

На место происшествия выехали криминалисты центрального аппарата СК РФ

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Глава СК Александр Бастрыкин поручил незамедлительно возбудить уголовное дело после частичного обрушения жилого дома в Астрахани. Как сообщили ТАСС в пресс-службе СК РФ, на место происшествия выехали криминалисты центрального аппарата ведомства.

Читайте также
Что известно об обрушении части жилого дома в центре Астрахани

"Глава СК России поручил руководителю следственного управления по Астраханской области Могушкову И. Ш. возбудить уголовное дело. Кроме того, по поручению главы ведомства с целью оказания практической помощи в установлении всех обстоятельств произошедшего в Астрахань направлены следователи-криминалисты центрального аппарата ведомства и сотрудники судебно-экспертного центра СК России", - говорится в сообщении.

Обрушение третьего и четвертого подъездов произошло в жилом пятиэтажном доме Астрахани на площади Вокзальной. Женщина погибла, несколько человек числятся пропавшими без вести. По состоянию на 19:00 (18:00 мск) из здания эвакуированы 213 человек, из них 37 детей. Для жителей дома организованы три пункта временного размещения на базе школ. Жители обеспечены горячим питанием и водой. Согласно открытым данным, пятиэтажный кирпичный дом был построен в 1961 году. 

Теги:
Бастрыкин, Александр ИвановичРоссияАстраханская область
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация