На Чукотке нашли женщину, потерявшуюся в тундре 10 ноября

Ее доставят в село Нешкан, где окажут всю необходимую помощь

ТАСС, 17 ноября. Поиски жительницы села Нешкан на Чукотке, которая 10 ноября потерялась в тундре, увенчались успехом, женщину доставят в населенный пункт, сообщили ТАСС в администрации Чукотского муниципального района.

"Жительница села обнаружена, с ней все в порядке. В ближайшее время она будет доставлена в село Нешкан, где ей будет оказана вся необходимая помощь", - сообщили в администрации района.

Трое жителей села Нешкан гостили в оленеводческой бригаде, когда они возвращались домой, один из двух их снегоходов провалился под лед. Один человек отправился за помощью в населенный пункт, двое с запасом продуктов остались на месте происшествия. В тундре началась пурга, вернуться к оставшимся людям удалось только 12 ноября, но у места ЧП их уже не было. Как выяснилось позже, оставшийся мужчина самостоятельно отправился в село и сообщил, где искать женщину.

Село Нешкан расположено в Чукотском районе Чукотского автономного округа, в нем проживают около 700 человек.