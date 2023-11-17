Силы ПВО сбили две воздушные цели в акватории над Северным молом в Севастополе

Губернатор города Михаил Развожаев отметил, что повреждений инфраструктуры не зафиксировано

СЕВАСТОПОЛЬ, 17 ноября. /ТАСС/. Система ПВО сбила две воздушные цели в акватории Севастополя.

Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

"В Севастополе работает система ПВО. По предварительным данным, в акватории над Северным молом сбито две воздушных цели", - написал он в своем Telegram-канале.

Развожаев добавил, что повреждений инфраструктуры не зафиксировано, воздушная тревога, объявленная ранее в Севастополе, отменена.

По сообщению дирекции по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города, наземный общественный транспорт возобновил движение.

Позже в МО РФ уточнили, что силами ПВО уничтожены две украинские ракеты "Нептун".