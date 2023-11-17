17 ноября, 08:09,
обновлено 17 ноября, 08:22
Военная операция на Украине

Силы ПВО сбили две воздушные цели в акватории над Северным молом в Севастополе

Северный мол, Севастополь. Минобороны РФ/ ТАСС
Северный мол, Севастополь
© Минобороны РФ/ ТАСС

Губернатор города Михаил Развожаев отметил, что повреждений инфраструктуры не зафиксировано

СЕВАСТОПОЛЬ, 17 ноября. /ТАСС/. Система ПВО сбила две воздушные цели в акватории Севастополя.

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Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

"В Севастополе работает система ПВО. По предварительным данным, в акватории над Северным молом сбито две воздушных цели", - написал он в своем Telegram-канале.

Развожаев добавил, что повреждений инфраструктуры не зафиксировано, воздушная тревога, объявленная ранее в Севастополе, отменена.

По сообщению дирекции по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города, наземный общественный транспорт возобновил движение.

Позже в МО РФ уточнили, что силами ПВО уничтожены две украинские ракеты "Нептун". 

Теги:
УкраинаРоссияСевастопольРазвожаев, Михаил ВладимировичВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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