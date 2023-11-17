МО РФ сообщило об уничтожении двух украинских ракет "Нептун" у побережья Крыма

По данным ведомства, инцидент произошел около 10:40 мск

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Средствами противовоздушной обороны (ПВО) РФ уничтожены две противокорабельные ракеты "Нептун" над акваторией Черного моря у побережья Крыма, сообщили в Минобороны РФ.

"17 ноября около 10:40 мск пресечена попытка киевского режима cовершить террористическую атаку с использованием двух прoтивокорабельных ракет "Нептун" по объектам на территории Российской Федерaции. Дежурными средствами ПВО украинские рaкеты были обнаружены и уничтожены над акватoрией Черного моря у побережья Крымского полуострoва", - сообщили там.