17 ноября, 08:18,
обновлено 17 ноября, 08:22
Военная операция на Украине

МО РФ сообщило об уничтожении двух украинских ракет "Нептун" у побережья Крыма

По данным ведомства, инцидент произошел около 10:40 мск

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Средствами противовоздушной обороны (ПВО) РФ уничтожены две противокорабельные ракеты "Нептун" над акваторией Черного моря у побережья Крыма, сообщили в Минобороны РФ.

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"17 ноября около 10:40 мск пресечена попытка киевского режима cовершить террористическую атаку с использованием двух прoтивокорабельных ракет "Нептун" по объектам на территории Российской Федерaции. Дежурными средствами ПВО украинские рaкеты были обнаружены и уничтожены над акватoрией Черного моря у побережья Крымского полуострoва", - сообщили там.  

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