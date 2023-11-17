17 ноября, 19:01,
обновлено 17 ноября, 19:33

На зеленой ветке метро Москвы увеличили интервалы движения из-за человека на пути

Сбой в движении поездов произошел на центральном участке Замоскворецкой линии

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Сбой в движении поездов произошел на зеленой ветке московского метро из-за человека на пути. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"На центральном участке Замоскворецкой линии временно увеличены интервалы движения поездов из-за человека на пути", - говорится в сообщении.

Позже стало известно, что движение поездов восстановлено.

"Движение на Замоскворецкой линии осуществляется в соответствии с графиком", - говорится в сообщении.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе столичного ГУ МВД России, на станции "Театральная" под прибывающий поезд упала женщина, она осталась жива. 

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