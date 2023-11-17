17 ноября, 19:32

Женщина осталась жива после падения на рельсы на станции метро "Театральная" в Москве

На центральном участке Замоскворецкой линии временно увеличивали интервалы движения поездов

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Пассажирка упала на рельсы на станции "Театральная" зеленой ветки Московского метрополитена, она жива. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

"На станции "Театральная" женщина упала на пути под прибывающий поезд. Ее достали, она жива", - сказал собеседник агентства.

Ранее в пятницу в столичном департаменте транспорта сообщили, что на центральном участке Замоскворецкой линии временно увеличены интервалы движения поездов из-за человека на пути. Позже движение стали вводить в график. 

Теги:
РоссияМосква
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация