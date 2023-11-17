Женщина осталась жива после падения на рельсы на станции метро "Театральная" в Москве

На центральном участке Замоскворецкой линии временно увеличивали интервалы движения поездов

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Пассажирка упала на рельсы на станции "Театральная" зеленой ветки Московского метрополитена, она жива. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

"На станции "Театральная" женщина упала на пути под прибывающий поезд. Ее достали, она жива", - сказал собеседник агентства.

Ранее в пятницу в столичном департаменте транспорта сообщили, что на центральном участке Замоскворецкой линии временно увеличены интервалы движения поездов из-за человека на пути. Позже движение стали вводить в график.