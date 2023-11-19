В Приморье арестовали экс-главу управления Росимущества региона

Расследуется уголовное дело о злоупотреблении полномочиями, пособничестве в сбыте имущества, добытого преступным путем, и пособничестве в мошенничестве

ВЛАДИВОСТОК, 19 ноября. /ТАСС/. Суд арестовал бывшего руководителя территориального управления Росимущества в Приморском крае Дениса Горовчука. Об этом сообщили ТАСС в прокуратуре региона.

"Представитель прокуратуры Приморского края поддержал ходатайство следователя об избрании меры пресечения бывшему руководителю территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Приморском крае. Сегодня суд избрал меру пресечения", - сообщили в прокуратуре, отметив, что Горовчука заключили под стражу на два месяца.

Идет расследование уголовного дела по ч. 1 ст. 285 (злоупотребление должностными полномочиями), ч. 5 ст. 33, ч. 3 ст. 175 (пособничество в сбыте имущества, добытого преступным путем организованной группой), ч. 5 ст. 33, ч. 4 ст. 159 УК РФ (пособничество в мошенничестве, совершенное организованной группой). Ход и результаты расследования находятся на контроле в прокуратуре края.

По версии следствия, с января 2022 года по март 2023 года обвиняемый обеспечил приемку документов об уничтожении имущества, обращенного в собственность государства, заведомо зная, что для вида исполнения контракта уничтожена лишь малая часть, а оставшаяся сохранена и повторно введена в оборот на потребительский рынок. Он же способствовал присвоению и дальнейшему сбыту имущества, добытого преступным путем. "В результате потерпевший, не осведомленный о незаконном происхождении товара, приобрел более 3 тыс. наборов инструментов на сумму около 5,5 млн рублей, чем ему причинен ущерб на указанную сумму", - отметили в прокуратуре.