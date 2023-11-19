19 ноября, 05:10

В Алтайском крае из-за падения деревьев ограничили движение на автодороге

Водителям предложили альтернативный объезд участка региональной трассы К-03 через село Новичиха

НОВОСИБИРСК, 19 ноября. /ТАСС/. Движение для всех видов транспорта ограничили на участке региональной автотрассы К-03 в Алтайском крае из-за падения деревьев, вызванного ураганным ветром. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"По данным "Алтайавтодора", в связи со сложной метеорологической обстановкой (ураганный ветер) в лесном массиве по дороге от села Новоегорьевское до райцентра Волчиха происходит падение деревьев на проезжую часть. В связи с этим введено ограничение для всех видов транспорта на автодороге К-03 Змеиногороск - Рубцовск - Волчиха - Михайловское - Кулунда - Бурла - граница Новосибирской области (от села Новоегорьевское до райцентра Волчиха)", - говорится в сообщении.

Имеется альтернативный объезд через село Новичиха. Как уточнили в ГУ МЧС, в Алтайском крае в ближайшие время ожидается усиление ветра до ураганных значений 35 м/с и более, а также осадки в виде дождя, переходящие в мокрый снег, снег, местами гололедные явления, днем местами метели. 

Теги:
РоссияАлтайский край
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