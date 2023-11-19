19 ноября, 19:41

Моряков двух севших на мель у берегов Турции судов спасли

Сухогруз Kafkametler все еще ищут

СТАМБУЛ, 19 ноября. /ТАСС/. Моряки двух сухогрузов, севших на мель у черноморского побережья Турции в районе провинции Зонгулдак, спасены. Поиски еще одного судна пока результатов не дали, сообщил департамент по ЧС республики.

"От сильных осадков и шторма в Зонгулдаке пострадали три судна. Поисковые работы были начаты сразу, спасено 25 человек: 12 моряков одного судна и 13 - другого. Работы по поиску третьего судна, на борту которого находятся 12 моряков, и с которым была прервана связь, продолжаются без остановки", - говорится в релизе.

Ранее сообщалось, что в воскресенье утром при подходе к порту Эрегли провинции Зонгулдак пропала связь сухогрузом Kafkametler под флагом Турции, который следовал из порта Темрюк в Краснодарском крае в турецкий порт Алиага. Все моряки - граждане Турции. По данным департамента по морским вопросам Минтранса Турции, капитан подал сигнал, что судно сносит к военному волнорезу. Поиски сухогруза осложнены сильным штормом и ливнем в регионе.

Значительная часть территории Турции в эти выходные оказалась во власти непогоды. Оранжевый код природной опасности объявлен в Стамбуле, Анкаре, Измире и более чем 60 других городах. Синоптики предупреждали о шквалистом ветре, ливнях, подтоплениях. 

Теги:
Турция
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