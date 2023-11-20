20 ноября, 04:55

В Иркутской области на трассе "Байкал" ограничили движение большегрузов

Меру ввели из-за непогоды

ИРКУТСК, 20 ноября. /ТАСС/. Движение большегрузного транспорта ограничили на участке федеральной трассы Р-258 "Байкал" в Иркутской области из-за метели. Об этом сообщила пресс-служба ГИБДД региона.

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"На федеральной автодороге "Байкал" с 89 км по 101 км введено ограничение для движения большегрузных транспортных средств и автобусов в связи с неблагоприятными погодными условиями", - говорится в сообщении.

На участке трассы дежурят экипажи ДПС.

По данным на 12:00 (07:00 мск) в Иркутской области без света из-за ветра и снега остаются 30 населенных пунктов в шести районах. Это более 15 тыс. человек, 41 социально значимый объект. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор региона Игорь Кобзев. На 00:00 (19:00 мск воскресенья) света не было в 78 населенных пунктах. "Частично электроснабжение было отключено в ручном режиме, чтобы избежать аварийных ситуаций. В восстановительных работах задействованы 42 бригады энергоснабжающих организаций, общей численностью 92 человека и 35 единиц техники. Информация о пострадавших и повреждений зданий жилого сектора и социально значимых объектов не поступала", - добавил Кобзев.

Непогода пришла в Прибайкалье в воскресенье. По прогнозу синоптиков, в понедельник в области ожидаются мокрый снег и ветер с порывами до 15-20 м/с, местами до 23-28 м/с, на Байкале до 32-37 м/с. 

Теги:
РоссияИркутская областьКобзев, Игорь Иванович
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