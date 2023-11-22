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Глава Мурманской области заявил об около 300 ожидающих на границе с Финляндией

У КПП "Салла" в Кандалакшском районе организовали пункты обогрева, отметил Андрей Чибис

МУРМАНСК, 22 ноября. /ТАСС/. Порядка 300 человек ожидают прохождения границы между Россией и Финляндией через пункт пропуска "Салла" в Кандалакшском районе Мурманской области. Власти организовали пункты обогрева для ожидающих, сообщил губернатор региона Андрей Чибис.

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"Как многие из вас уже знают, на границе с Финляндией у КПП "Салла" (Кандалакшский район) сложилась ситуация, которую можно назвать гуманитарным кризисом. Страна НАТО искусственно создает затор. И порядка 300 человек из более чем 10 иностранных государств ждут даже не часами, а уже днями прохода через границу", - написал Чибис в своем Telegram-канале.

Он отметил, что собравшиеся на границе не могут ее пересечь из-за действий финской стороны. "Со своей стороны оказываем всестороннюю поддержку, чтобы они не стояли на морозе в условиях нашего Крайнего Севера. Мы размещаем их, а также установили пункты обогрева. Там люди могут погреться, поесть и даже просто выпить горячего чая", - подчеркнул Чибис.

Международный автомобильный пункт пропуска "Салла" (с финской стороны - "Келлоселькя") расположен в 170 км от города Кандалакша на юге Мурманской области. Со стороны Финляндии погранпереход работает днем только несколько часов. Во вторник Финская пограничная служба Лапландии заявила о прибытии на пункт пропуска 41 просителя убежища из Афганистана, Йемена, Кении, Марокко, Пакистана, Сомали и Сирии. Они прибыли со стороны России двумя группами на велосипедах. 

Теги:
ФинляндияРоссияМурманская областьЧибис, Андрей Владимирович
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