В поселке под Вологдой восстановили теплоснабжение после аварии

Глава Вологодского округа Сергей Жестянников отметил, что тепловые сети населенных пунктов округа изношены

ТАСС, 23 ноября. Аварийные бригады восстановили подачу тепла в поселке Майский Вологодского округа Вологодской области, которая была прервана утром 23 ноября из-за прорыва на тепломагистрали, в результате чего пришлось временно отключить поселковую котельную. Об этом сообщил глава округа Сергей Жестянников.

"Аварийно-восстановительные работы завершены, котельная подключена, горячая вода начала поступать в жилой сектор. Для того чтобы батареи и воздух в помещениях нагрелись, потребуется какое-то время. Также возможно завоздушивание системы", - сообщил Жестянников на своей странице в сети "ВКонтакте".

Тепловые сети в Майском, как и в других населенных пунктах округа, сильно изношены, поэтому власти округа обратились в областное правительство, чтобы найти возможность финансирования замены коммуникаций, добавил Жестянников.

В Майском проживают около 3 тыс. человек.

По информации Вологодского гидрометцентра, температура в четверг составила минус 5-10 градусов при сильном ветре до 14 м/с. В пятницу похолодает до 7-12 градусов мороза днем и минус 17 градусов ночью.