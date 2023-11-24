24 ноября, 01:09

На экс-депутата Заксобрания Красноярского края Гольдмана завели дело о мошенничестве

Полицейские проводят все необходимые следственно-оперативные мероприятия, сообщили в региональном МВД

КРАСНОЯРСК, 24 ноября. /ТАСС/. Уголовное дело о мошенничестве возбуждено в отношении депутата Законодательного собрания Красноярского края Романа Гольдмана, которого накануне лишили депутатских полномочий. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка МВД.

"ГСУ ГУ МВД России по Красноярскому краю возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (мошенничество) в отношении Романа Гольдмана. На данный момент времени полицейскими проводятся все необходимые следственно-оперативные мероприятия", - говорится в сообщении.

На сессии законодательного собрания региона 23 ноября Гольдмана, который являлся депутатом с 2011 года, досрочно лишили депутатских полномочий.

Суд установил, что в июле 2022 года 48-летний бизнесмен Роман Гольдман не исключил доступ посторонних лиц к карабину "Сайга-410К" и не менее пяти патронам к нему, которые хранил в вертолете. В марте 2023 года суд приговорил его к штрафу в 90 тыс. рублей по уголовному делу о небрежном хранении огнестрельного оружия, повлекшем гибель человека.

В ноябре в ведомстве сообщили, что проводят доследственную проверку после обращений более 250 пайщиков сельхозкооператива "Агро Вклад" (входит в многопрофильный холдинг "УК "Голдман групп", в котором 87,2% акций принадлежит Гольдману), обеспокоенных приостановкой его деятельности.

Согласно данным системы СПАРК, холдинг Гольдмана занимается производством зерна, производством и продажей мясопродуктов, торговлей ГСМ. 

Теги:
РоссияКрасноярский край
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