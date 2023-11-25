Суд арестовал главу Ленинского городского округа Подмосковья по делу о взятке

Его взяли под стражу до 22 января 2024 года

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Тверской суд Москвы арестовал главу Ленинского городского округа Подмосковья Алексея Спасского по делу о получении взятки. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Постановлением Тверского районного суда Москвы удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Спасского Алексея Петровича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ, на срок до 22 января 2024 года", - сказали в суде.

Ранее судом был арестован замглавы Ленинского района Альберт Гравин, а также отправлен под домашний арест предполагаемый посредник в передаче взятки Алексей Соловьев.

По данным некоторых СМИ, один из предпринимателей хотел перевести земельный участок из одной категории в другую для последующего строительства. За услугу замглавы района Гравин, курирующий земельные вопросы, через посредника потребовал у него 60 млн рублей. Позднее следствие предъявило обвинение и главе Ленинского городского округа Спасскому.